21:26  18 октября
Завтра в Украине пройдут дожди, местами с мокрым снегом
20:52  18 октября
РФ сбросила авиабомбу на город в Харьковской области
12:07  19 октября
В Одесской области три человека отравились угарным газом, погиб мужчина 1970 года рождения
19 октября 2025, 10:15

Масштабные протесты проходят в США против Дональда Трампа под лозунгом: "Нет королям"

19 октября 2025, 10:15
Скриншот с видео
Протесты против политики Трампа собирают десятки тысяч людей в США и привлекают внимание международного сообщества

Об этом сообщают местные СМИ, передает RegioNews.

В США и за рубежом проходят массовые акции протеста против политики Дональда Трампа. Движение "No Kings" отмечает, что протесты проходят не только в американских городах, но и в некоторых странах Европы.

В Нью-Йорке более 100 тысяч человек вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с действиями президента. На Таймс-сквер участники акции собрались еще утром, а улицы и входы в метро были заполнены людьми с плакатами:

"Демократия, а не монархия" и "Конституция не факультативна".

Подобные митинги прошли в Бостоне, Вашингтоне, Чикаго, Майами и Лос-Анджелесе. Организаторы подчеркивают мирный характер протестов и призывают участников избегать конфликтов. Впрочем, поклонники Трампа заранее критиковали акции, связывая их с ультралевым движением "Антифа" и называя "митингом ненависти к Америке".

Власти городов обеспечивают порядок на улицах и в транспортных узлах, чтобы предотвратить инциденты и нарушения закона во время протестов.

Напомним, во время теледебатов в Аргентине скончался 66-летний кандидат в депутаты. Трагедия произошла мгновенно во время выступления, и медики не смогли его спасти.

