Трамп заперечив, що примушував Зеленського віддати Донбас

Фото: Офіс Президента

Президент США Дональд Трамп заперечив, що вимагав від українського лідера Володимира Зеленського погодитися на передачу Росії всього Донбасу

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, обізнані з ходом переговорів, передає RegioNews.

За даними агентства, п'ятнична зустріч Трампа та Зеленського пройшла у напруженій атмосфері. Трамп наголосив, що сторони мають залишитися на існуючих лініях розмежування, і заперечив, що пропонував віддати всю територію Донбасу Росії.

"Нехай він буде розділений так, як він є. Він розділений прямо зараз. Я думаю, що 78% території вже захоплено Росією", – сказав Трамп на борту Air Force One 19 жовтня.

Американський президент додав, що переговори можуть продовжитися пізніше, натякаючи на можливість майбутніх переговорів.

Окрім того українська сторона очікувала надання далекобійних крилатих ракет Tomahawk, проте рішення з цього питання Трамп ще не ухвалив.

За інформацією Reuters, зустріч була далекою від дипломатичної. Джерела повідомляють, що Трамп кілька разів вдавався до ненормативної лексики, а його позиція була, ймовірно, впливом розмови з Володимиром Путіним, під час якої російський президент пропонував територіальний обмін.

Американський спецпосланець Стів Віткофф нібито активно переконував українську сторону погодитися на пропозицію Росії, апелюючи до значної кількості російськомовного населення у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 17 жовтня Дональд Трамп заявив, що Україна і Росія "мають зупинитися там де є".

Після переговорів із Трампом український президент провів консультації з європейськими лідерами, серед яких були ключові фігури "коаліції рішучих", включаючи Урсулу фон дер Ляєн і Антоніу Кошту.

Тим часом у США та за кордоном відбуваються масові акції протесту проти політики Дональда Трампа. Мітинги проходять не лише в американських містах, а й у деяких країнах Європи.