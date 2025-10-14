11:15  14 жовтня
14 жовтня 2025, 09:34

Петиція про позбавлення громадянства Труханова набрала 25 тисяч голосів менше ніж за добу

14 жовтня 2025, 09:34
Фото: соцмережі
Петиція до президента України з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова менш ніж за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду главою держави

Про це пише "Українська правда", передає RegioNews.

Автор петиції Мирослав Откович аргументував звернення тим, що журналісти неодноразово повідомляли про ймовірне російське громадянство Труханова, а також про його дії, що нібито відповідають інтересам держави-агресора, включно із захистом пам’ятників із символікою російської імперської політики.

Крім того, автор нагадав про трагедію 30 вересня в Одесі, коли через зливу та невчасне інформування громадян загинули люди, що, на його думку, ще більше підсилило недовіру до міського голови.

Труханов заперечує наявність у нього громадянства Росії.

"Це питання не нове – воно ставиться з 2014 року. Я постійно пояснював, що в мене немає і ніколи не було громадянства РФ. Всі відповідні органи України перевіряли мене – всі", – наголосив посадовець.

Мер також зазначив, що російське консульство у 2014, 2016 та 2018 роках підтвердило відсутність у нього громадянства РФ, а всі "фейкові паспорти", які інколи публікують, є недійсними та фальшивими.

Попередні звинувачення та пояснення Труханова щодо громадянства

У 2014 році видання "Українська правда" повідомило, що Геннадій Труханов, який тоді був кандидатом на посаду мера Одеси та колишнім членом Партії регіонів, нібито має громадянство Російської Федерації. Тоді також зазначалося, що він має реєстрацію в місті Сергієв Посад (Московська область).

У 2018 році прокуратура заявила, що Труханов міг мати російський паспорт, виданий у 2002 році, а також паспорт громадянина Греції, виданий у 2011 році. Пізніше журналісти оприлюднили документи, які нібито підтверджують, що одеський мер або має, або раніше мав російський паспорт.

Крім того, повідомлялося, що Труханов користувався російським паспортом та через офшорні компанії, зареєстровані на Віргінських островах, контролював будівельну компанію"РОСТ".

Сам Геннадій Труханов неодноразово заявляв, що є лише громадянином України. У 2019 році стало відомо, що у 2017 році він анулював свій російський паспорт через суд у Росії.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про те, що мер Одеси Геннадій Труханов втратив українське громадянство. Комісія при президентові ухвалила рішення позбавити його цього статусу. Останнє слово за главою держави – він ще повинен підписати указ.

Рік тому Труханов отримав медаль "За вірність українському народові". Він отримав нагороду від заступника командувача бригади Національної гвардії "Спартан" Андрія Косяченка.

