фото: fact-news.com.ua

В ОП состоялась встреча президента со "Слугами народа"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на источники "Украинской правды".

Как отмечается, Владимир Зеленский рассказал парламентариям, что если дела на фронте ухудшатся, то "будут трудные решения".

Также стороны обсудили вопросы защиты ВПЛ, работу госслужбы во время войны, гарантии безопасности для Украины и готовность Украины к мирному процессу.

На встрече было около 150 членов фракции.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина готова делиться опытом с НАТО. По его мнению, наша страна может внести весомый вклад в общую оборону.