11:12  07 октября
В Житомирской области мужчину, который убил жену и 9-летнюю дочь, взяли под стражу
10:17  07 октября
Смертельное ДТП с маршруткой в Ровенской области: легковушка после столкновения превратилась в кучу металла
07:43  07 октября
Умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка Елизавета Хоровинкина
07 октября 2025, 16:45

Зеленский перенес встречу со "Слугами народа"

07 октября 2025, 16:45
фото: Офис Президента Украины
Президент Владимир Зеленский и фракция "Слуги народа" планируют провести новую встречу, но пока ее перенесли

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews.

"Короче, новая встреча Президента с "Слугой" предварительно тоже заветирована. Ну, то есть на этой неделе не будет. И дальше тоже, но когда-нибудь обязательно проведут. А может, и нет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и фракция "Слуги народа" планируют провести новую встречу.

Напомним, это уже вторая встреча фракции "Слуга народа" с главой государства в течение месяца. Предыдущее заседание прошло 16 сентября в Офисе Президента. На мероприятие пришло гораздо меньше людей, чем ожидалось – около 100-130 человек. Часть опоздавших депутатов даже не пустили в зал. Поэтому пришлось пересаживать присутствующих, чтобы зал выглядел менее пустым.

