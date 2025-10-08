У Залужного отреагировали на новость о подготовке к выборам

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщила медиасоветница Залужного Оксана Тороп в комментарии NV.

По ее мнению, такого рода публикации в СМИ – это только "политические игры".

По словам Тороп, пока идет война, "ни о каких выборах Залужный не думает и ни к чему не готовится".

Напомним, ранее издание Intelligence Online написало, что в команде Залужного формируют список в парламент с прицелом на президентские выборы. По словам журналистов, представители Залужного обращались к нескольким высокопоставленным военным чиновникам с предложением войти в его парламентский список.