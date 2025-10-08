11:57  08 октября
Завод хумуса в Украине приостановил производство из-за атаки РФ
11:12  08 октября
За "шутку" с заминированием суда житель Киева получил три года тюрьмы
08:57  08 октября
На Полтавщине в квартире нашли мертвой 12-летнюю девочку
08 октября 2025, 15:28

Послы ЕС одобрили новое торговое соглашение с Украиной: названа дата утверждения

08 октября 2025, 15:28
Послы стран-членов Европейского Союза 8 октября в Брюсселе одобрили обновленный текст торгового соглашения между ЕС и Украиной, которое должно заменить "торговый безвиз", завершивший свое действие в июне этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" , ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника, передает RegioNews.

Новую редакцию Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли (DCFTA) уже согласовал Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper). Окончательное утверждение документа состоится в понедельник, 13 октября, на уровне министров на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел.

После утверждения со стороны Евросоюза соглашение будет рассмотрено и одобрено в рамках Комитета ассоциации между Украиной и ЕС в торговой конфигурации. Этот орган создан в соответствии с действующим Соглашением об ассоциации. Ожидается, что Украина также финализует свою позицию в ближайшее время.

Новая редакция торгового соглашения вступит в силу по завершении всех необходимых процедур, обеспечивая обновленные правила двусторонней торговли между Киевом и Брюсселем.

Напомним, 30 июня стало известно, что Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной по пересмотру условий УВЗДТ после завершения действия автономных торговых мероприятий (АТЗ). Последние предоставляли украинским экспортерам льготный доступ к европейскому рынку до 5 июня 2025 года.

