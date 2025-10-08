фото: hromadske.ua

В команде Залужного формируют список в парламент с прицелом на президентские выборы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Intelligence Online.

По данным издания, от бывшего главнокомандующего ВСУ, а теперь посла Украины в Британии Валерия Залужного обращались к нескольким высокопоставленным военным чиновникам с предложением войти в его парламентский список в случае его выдвижения на пост президента.

Как отмечается, дискуссии о том, кто может стать следующим президентом Украины, идут уже несколько лет, хотя некоторые наблюдатели утверждают, что эти сообщения – пророссийская дезинформация.

Ранее американская журналистка Кэти Ливингстон заявила, что Залужный готовится к президентским выборам. По ее данным, штаб бывшего главнокомандующего ВСУ был открыт в Лондоне, и сейчас идет набор команды.