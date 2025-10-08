У Залужного відреагували на новину про підготовку до виборів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомила медіарадниця Залужного Оксана Тороп у коментарі NV.

На її думку, такого роду публікації у ЗМІ – це лише "політичні ігри".

За словами Тороп , допоки триває війна, "ні про які вибори Залужний не думає та ні до чого не готується".

Нагадаємо, раніше видання Intelligence Online написало, що у команді Залужного формують список до парламенту з прицілом на президентські вибори. За словами журналістів, представники Залужного зверталися до декількох високопоставлених військових чиновників з пропозицією увійти до його парламентського списку.