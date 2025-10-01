В последнее время все активнее ходят слухи о возможной подготовке к выборам

Буквально вчера мне позвонили журналисты из-за границы с просьбой прокомментировать эту тему. Моя позиция остается неизменной: никаких выборов в Украине не будет до завершения военного положения. А оно, напомню, может длиться дольше, чем даже потенциальное перемирие. Все эти слухи скорее похожи на традиционный политический "развод", который происходит в Украине каждые полгода.

Впрочем, если избирательная тема снова станет актуальной, то вот моя аналитическая оценка и ответы на ключевые вопросы.

Какие выборы пройдут первыми?

Прежде всего стоит определить, какие именно выборы могут состояться первыми: президентские, парламентские или местные. Сценарий одновременного проведения всех трех кампаний выглядит маловероятным — это чрезвычайно сложная задача даже в мирное время. А в условиях послевоенного периода – тем более.

Наиболее вероятно, что сначала состоятся местные и парламентские выборы, а уже затем – президентские. Такая последовательность была бы выгодна нынешней власти, поскольку позволила бы завести в парламент и местные органы свои фракции. Хотя полностью исключать обратный порядок нельзя. Ключевую роль будет играть политическая конфигурация и итоги войны (например, линия "22 года" и "границы 91 года" могут кардинально изменить баланс восприятия или неприятия действующей власти), а также главная интрига с фамилией "Залужный".

Будет ли участвовать Залужный?

Главная интрига будущих выборов – пойдет ли в большую политику экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Его рейтинг остается высоким, как и уровень доверия. На мой взгляд, он уже успел превратиться в политический миф, возможно, даже часть украинского эпоса. А с "политическим мифом" всем условным "политикам", которые сейчас у власти или в оппозиции, будет трудно соперничать. Украинцам нравятся выборы, но в целом не нравятся "политики". Такой вот парадокс, но он есть. Его потенциальное возвращение из Лондона в публичную политику может радикально изменить расклад сил – как в президентских, так и в парламентских выборах. Но каким именно образом – это будет зависеть от множества факторов и в первую очередь от итогов окончания войны. Однако маловероятно, что Залужный публично озвучит свою политическую позицию до завершения войны. Хотя невооруженным глазом видно, что определенная работа по поддержанию его узнаваемости все же ведется.

Кто может пройти в следующий парламент?

Оценивать рейтинги партий в нынешних условиях – чрезвычайно сложно. Социология военного времени часто искажена: многие темы табуированы, часть избирателей за границей, общественные настроения нестабильны. Более того, параметры мира (каким он будет, на каких условиях, с какими потерями) окажут прямое влияние на электоральное поведение. Но даже несмотря на это уже сейчас можно очертить условную избирательную тройку, которая имеет высокие шансы пройти в парламент:

• Партия президента / "партия Зеленского"

Очевидно, что власть сохраняет ресурсы, институциональное влияние и свою электоральную нишу. Вероятно, политическая сила пройдет ребрендинг – речь будет идти не о "Слуге народа", а об условной "партии Зеленского", где будут набирать "новые лица" без токсичных. За счет влияния на исполнительную власть и информационные ресурсы эта сила точно окажется среди фаворитов следующих выборов. Но будущее этой партии напрямую зависит от итогов войны, личного рейтинга Зеленского и очередности выборов.

• "Европейская Солидарность" Порошенко

Партия имеет стабильный электорат, активно критикует действия власти. На сегодняшний день политсила уверенно преодолевает проходной барьер. Имеет четкое позиционирование, структурированную партийную и медийную сеть, активную фракцию.

• Партия Юлии Тимошенко ("Батькивщина")

Юлия Тимошенко активна в своих традиционных нишах – социальных, по таким чувствительным темам: реабилитация военных, пенсионные вопросы, защита персональных данных, расследование злоупотреблений в энергетике и т. д. Например, сейчас "Батькивщина" активно мобилизует своих сторонников вокруг законопроектов 13704 и 13705, которые касаются лечения и протезирования раненых военных, критикуя проект власти, в котором отсутствует принцип полного финансирования программ реабилитации военных за счет госбюджета.

У партии есть структура, стабильный рейтинг, команда и четкая политическая позиция. К тому же власть дает немало поводов активно себя критиковать. Плюс на Тимошенко будет работать демография – удельный вес людей пожилого возраста среди избирателей увеличился.

Какую роль будут играть военные?

Считаю, что служба в армии должна стать важным цензом доступа в политику, особенно для мужчин. Украине нужна модель, близкая к израильской: если ты хочешь принимать решения в оборонной, безопасности или государственной политике – должен сам пройти путь защиты страны через службу в армии. И это касается не только законодательной, но и в первую очередь исполнительной власти на всех уровнях.

Ожидаю, что в следующем парламенте будет немало представителей армии: часть военных будет влиять на принятие решений через парламент, часть – как члены правительства.

Темы сильной армии, безопасности и восстановления разрушенных объектов инфраструктуры, вероятно, станут главными в предвыборных программах политических сил, поскольку это будет фундаментом построения государства, где армия, спецслужбы, собственный ВПК станут стержнем существования страны. Есть безопасность – есть все остальное. В том числе экономика. Но какие именно условные партии в этой нише будут присутствовать – сказать трудно, поскольку тут снова все упирается в фактор Залужного.