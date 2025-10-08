Під час війни місцеві вибори не проводитимуть – рішення ВР

Фото: Telegram/Залізний нардеп

Народні депутати ухвалили постанову, яка забороняє проведення місцевих виборів під час воєнного стану

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Так, 8 жовтня парламент ухвалив постанову №14031 про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування. Її ініціювали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Постанова визначає, що організація виборів в умовах збройної агресії РФ є неможливою, а відповідальність за це покладається на Росію

. Водночас чинні місцеві ради та голови залишаються повноважними до проведення наступних виборів після завершення воєнного стану.

Верховна Рада також закликала міжнародну спільноту підтримати безперервність роботи місцевого самоврядування в Україні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, від колишнього головнокомандувача ЗСУ, а тепер посла України у Британії Валерія Залужного зверталися до декількох високопоставлених військових чиновників із пропозицією увійти до його парламентського списку в разі його висунення на пост президента.

