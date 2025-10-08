11:57  08 жовтня
Завод хумусу в Україні призупинив виробництво через атаку РФ
11:12  08 жовтня
За "жарт" із замінуванням суду житель Києва отримав три роки тюрми
08:57  08 жовтня
На Полтавщині в квартирі знайшли мертвою 12-річну дівчинку
UA | RU
UA | RU
08 жовтня 2025, 12:25

Під час війни місцеві вибори не проводитимуть – рішення ВР

08 жовтня 2025, 12:25
Читайте также на русском языке
Фото: Telegram/Залізний нардеп
Читайте также
на русском языке

Народні депутати ухвалили постанову, яка забороняє проведення місцевих виборів під час воєнного стану

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

Так, 8 жовтня парламент ухвалив постанову №14031 про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування. Її ініціювали голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та перший віцеспікер Олександр Корнієнко.

Постанова визначає, що організація виборів в умовах збройної агресії РФ є неможливою, а відповідальність за це покладається на Росію

. Водночас чинні місцеві ради та голови залишаються повноважними до проведення наступних виборів після завершення воєнного стану.

Верховна Рада також закликала міжнародну спільноту підтримати безперервність роботи місцевого самоврядування в Україні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, від колишнього головнокомандувача ЗСУ, а тепер посла України у Британії Валерія Залужного зверталися до декількох високопоставлених військових чиновників із пропозицією увійти до його парламентського списку в разі його висунення на пост президента.

Читайте також: Хто очолить Україну після війни: фаворити політичної сцени та фактор Залужного

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Місцеві вибори війна воєнний стан вибори ВР депутати повноваження
У Залужного готуються до парламентських і президентських виборів – ЗМІ
08 жовтня 2025, 11:59
Зеленський переніс зустріч зі "Слугами народу"
07 жовтня 2025, 16:45
Всі новини »
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
Чинна заборона на виїзд чоловіків за кордон – неконституційна
08 жовтня 2025, 14:16
Культурна спадщина України під загрозою: окупанти вивезли артефакти з Кам'яної Могили та Криму
08 жовтня 2025, 14:14
Нардеп Гончаренко: Зеленський назвав "слуг" "деструктивними д*білами"
08 жовтня 2025, 13:58
Скандал у Вишгороді: міського голову і підрядника звинувачують у розтраті мільйонів
08 жовтня 2025, 13:56
На Харківщині пройде щорічний Конкурс історій, присвячений співпраці між суспільством, бізнесом та владою
08 жовтня 2025, 13:44
На Тернопільщині судитимуть депутата, який допомагав чоловікам зніматись із військового обліку
08 жовтня 2025, 13:34
На Харківщині нові правила: мотоцикли не їздять вночі та під час тривог
08 жовтня 2025, 13:27
Фіктивне працевлаштування: в Києві викрили підприємця, який "продавав" робочі місця
08 жовтня 2025, 13:27
На Вінниччині батько чотирьох дітей спробував незаконно перетнути кордон
08 жовтня 2025, 13:22
Україну накриє похолодання з дощами
08 жовтня 2025, 13:10
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Всі публікації »
Сергій Фурса
Тарас Загородній
Вадим Денисенко
Всі блоги »