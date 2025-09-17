12:42  17 вересня
В Одесі чоловік поранив ножем працівника ТЦК і втік
12:24  17 вересня
На Полтавщині приміський потяг збив жінку
11:35  17 вересня
На Київщині врятували чоловіка, який впав у 15-метровий колодязь
UA | RU
UA | RU
17 вересня 2025, 13:25

"Тотальна апатія і провал": нардеп про зустріч "Слуг" із Президентом

17 вересня 2025, 13:25
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Зустріч депутатів "Слуги народу" з Президентом Володимиром Зеленським викликала у більшості учасників лише відчуття апатії та роздратування

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, на захід прийшло набагато менше людей, ніж очікувалося – близько 100–130 осіб, а частину депутатів, які запізнилися, навіть не пустили до зали. Через це довелося пересаджувати присутніх, щоб зал виглядав менш порожнім, що викликало роздратування у Президента.

Ще однією проблемою стали питання, які ставили народні обранці. Більшість з них, за словами Железняка, більше підходили для уряду, ніж для глави держави. Лише небагато питань стосувалися війни, перемовин та викликів.

Щодо резонансної теми "НАБУ та САП", то на зустрічі прозвучало лише одне питання, на яке не було надано відповіді.

Читайте також: Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"

У свою чергу Президент говорив про "внутрішніх ворогів", які нібито скаржаться іноземним партнерам на корупцію в Україні та розхитують ситуацію в країні.

Железняк назвав зустріч одночасно смішною та сумною і поділився всіма деталями та емоціями у своєму відео.

Нагадаємо, 16 вересня в Офісі Президента відбулась зустріч глави держави зі "Слугами народу". На зустрічі було приблизно 150 членів фракції. Зеленський розповів парламентарям, що якщо справи на фронті погіршаться, то "будуть важкі рішення".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Володимир Зеленський Слуга народа президент депутати зустріч резонансні теми
Верховна Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що відомо
17 вересня 2025, 12:57
Зеленський заявив, що гарантії безпеки для України майже готові
16 вересня 2025, 22:59
Телеканал "Рада" відновив пряму трансляцію засідань парламенту
16 вересня 2025, 11:38
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
У Тернополі зловмисник намагався викрасти авто, але не зміг його завести
17 вересня 2025, 15:25
Траса Ізюм-Слов'янськ під вогнем FPV-дронів: РФ блокує логістику Донеччини
17 вересня 2025, 15:18
На Київщині аварія за участі довгомірного вантажного авто паралізувала трасу Київ – Чоп: що відомо
17 вересня 2025, 15:06
2,4 млн грн "бойових" без боїв: на Сумщині судитимуть військового посадовця
17 вересня 2025, 14:50
ДБР викрило зловживання в лісовій галузі: збитки – понад 700 млн грн
17 вересня 2025, 14:35
За зберігання боєприпасів жителю Тернопільщини загрожує до 7 років ув’язнення
17 вересня 2025, 14:09
На Харківщині скажений пес покусав жінку
17 вересня 2025, 13:55
Синоптик розповіла, у яких областях очікуються дощі та похолодання
17 вересня 2025, 13:51
Умань готується до приїзду 35 тисяч хасидів: вже прибуло 8 тисяч
17 вересня 2025, 13:40
На Дніпропетровщині хлопець ледь не забив перехожого до смерті
17 вересня 2025, 13:27
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »