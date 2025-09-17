"Тотальна апатія і провал": нардеп про зустріч "Слуг" із Президентом

Фото: Офіс Президента

Зустріч депутатів "Слуги народу" з Президентом Володимиром Зеленським викликала у більшості учасників лише відчуття апатії та роздратування

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, на захід прийшло набагато менше людей, ніж очікувалося – близько 100–130 осіб, а частину депутатів, які запізнилися, навіть не пустили до зали. Через це довелося пересаджувати присутніх, щоб зал виглядав менш порожнім, що викликало роздратування у Президента.

Ще однією проблемою стали питання, які ставили народні обранці. Більшість з них, за словами Железняка, більше підходили для уряду, ніж для глави держави. Лише небагато питань стосувалися війни, перемовин та викликів.

Щодо резонансної теми "НАБУ та САП", то на зустрічі прозвучало лише одне питання, на яке не було надано відповіді.

У свою чергу Президент говорив про "внутрішніх ворогів", які нібито скаржаться іноземним партнерам на корупцію в Україні та розхитують ситуацію в країні.

Железняк назвав зустріч одночасно смішною та сумною і поділився всіма деталями та емоціями у своєму відео.

Нагадаємо, 16 вересня в Офісі Президента відбулась зустріч глави держави зі "Слугами народу". На зустрічі було приблизно 150 членів фракції. Зеленський розповів парламентарям, що якщо справи на фронті погіршаться, то "будуть важкі рішення".