21:49  16 сентября
Известный украинский футболист был задержан при попытке незаконного пересечения границы
21:29  16 сентября
В Умани ввели новую систему уплаты туристического сбора для паломников
18:31  16 сентября
В Одесской области переименовали еще несколько улиц
UA | RU
UA | RU
16 сентября 2025, 22:59

Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины почти готовы

16 сентября 2025, 22:59
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Союзники почти завершили подготовку гарантий безопасности для Украины

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.

"Во-первых, есть позитив, потому что за долгое время гарантии безопасности есть на бумаге. Они практически готовы. Есть несколько нюансов, которые нужно доработать", – сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что 26 стран уже согласились предоставить Украине гарантии безопасности на земле, море и в небе.

"Мы видим это количество. Мы спорим о количестве между собой, но это нормальный диалог. И что очень важно", – отметил он.

Ранее Владимир Зеленский встретился с депутатами "Слуги народа" и анонсировал "трудные решения". Также стороны обсудили вопросы защиты ВПЛ, работу госслужбы во время войны, гарантии безопасности для Украины и готовность Украины к мирному процессу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
гарантии безопасности Владимир Зеленский война политика Украина
Известный американский телеканал показал карту Украины без оккупированного Крыма
16 сентября 2025, 22:19
Зеленский назвал условие, при котором возможно прекращение войны
16 сентября 2025, 09:47
Минус 910 оккупантов и 26 артсистем: в Генштабе назвали потери РФ за сутки
16 сентября 2025, 07:49
Все новости »
16 сентября 2025
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Украинцы должны знать и помнить, как начинался их независимый футбол, как и чем жила Украина в свой первый независимый год
15 сентября 2025
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Украинцы уже "разобрались" в страшном преступлении и назначили виновных, каждый своего, игнорируя факты и даже здравый смысл
12 сентября 2025
"Полтавские фортификации" от Пронина. Кто и как в Украине наживается на войне
Полтавскую областную военную власть, нынешнюю и прежнюю, обвинили в многомиллионных сделках во время строительства оборонительных сооружений
11 сентября 2025
Бесплатное жилье и выплаты: как в регионах пытаются создавать лучшее будущее для детей
С началом полномасштабной войны уровень бедности в Украине вырос в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирного банка. Одними из тех, кто сегодня относится к наиболее уязвимым категориям населе...
В ООН дали неутешительный прогноз по войне в Украине
16 сентября 2025, 23:25
Вблизи Запорожья бушует масштабный пожар
16 сентября 2025, 22:33
Известный американский телеканал показал карту Украины без оккупированного Крыма
16 сентября 2025, 22:19
Известный украинский футболист был задержан при попытке незаконного пересечения границы
16 сентября 2025, 21:49
В Умани ввели новую систему уплаты туристического сбора для паломников
16 сентября 2025, 21:29
Десятки международных инвесторов заинтересовались портом в Одесской области
16 сентября 2025, 21:11
Зеленский встретился с депутатами "Слуги народа" и анонсировал "трудные решения"
16 сентября 2025, 20:49
На Днепропетровщине подростки уничтожают детскую площадку
16 сентября 2025, 20:23
Погода в Украине завтра резко изменится: к чему готовиться
16 сентября 2025, 19:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Писатель и журналист Владимир Мыленко: Моя новая книга, "1992. Как начинался украинский футбол", это напоминание о нашей истории, причем не только футбольной
Резня в Шаргороде: кто виновен в страшном убийстве двух школьников
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Игорь Луценко
Все блоги »