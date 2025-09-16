Зеленский заявил, что гарантии безопасности для Украины почти готовы

фото: Офис Президента Украины

Как передает RegioNews, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Sky News.

"Во-первых, есть позитив, потому что за долгое время гарантии безопасности есть на бумаге. Они практически готовы. Есть несколько нюансов, которые нужно доработать", – сказал президент Украины.

Зеленский отметил, что 26 стран уже согласились предоставить Украине гарантии безопасности на земле, море и в небе.

"Мы видим это количество. Мы спорим о количестве между собой, но это нормальный диалог. И что очень важно", – отметил он.

Ранее Владимир Зеленский встретился с депутатами "Слуги народа" и анонсировал "трудные решения". Также стороны обсудили вопросы защиты ВПЛ, работу госслужбы во время войны, гарантии безопасности для Украины и готовность Украины к мирному процессу.