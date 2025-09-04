Трамп заявил, что Зеленский и Путин пока не готовы к саммиту

Фото: из открытых источников

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "еще не готовы" к личной встрече, однако выразил уверенность, что сдвиги в вопросе мира все же произойдут

Об этом он сказал в интервью CBS News, передает RegioNews.

"Что-то произойдет, но они еще не готовы. Но что-то произойдет. Мы это сделаем", – заявил Трамп.

Он добавил, что продолжает общение с обоими лидерами и стремится помочь им прийти к мирному соглашению.

"Я наблюдаю за этим, я вижу это и обсуждаю с президентом Путиным и президентом Зеленским", – отметил Трамп.

По словам американского лидера, он считал, что "российский вопрос" будет одним из самых простых для решения, однако он оказался сложнее, чем ожидал.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что имел хорошие отношения с Путиным, но теперь он разочарован. Американский лидер недоволен тем, что российский диктатор до сих пор не согласился на встречу с президентом Зеленским.

