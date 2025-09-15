08:20  15 вересня
Трамп пояснив, що заважає Путіну і Зеленському сісти за стіл переговорів

15 вересня 2025, 07:26
Фото: з відкритих джерел
Президент США Дональд Трамп заявив, що не впевнений у можливості прямих переговорів між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним через глибоку особисту ворожнечу між ними

Про це Трамп сказав журналістам у неділю, 14 вересня, передає RegioNews.

"Ненависть між Зеленським і Путіним – незбагненна", – заявив він.

Трамп визнав, що війна Росії проти України виявилась набагато складнішою, ніж він очікував.

"Я думав, що ця буде для мене легкою. Але це виявилося важко", – сказав американський лідер.

Президент США знову заявив, що під час своєї каденції нібито зупинив сім війн, але підкреслив, що ситуація з Україною є винятково складною саме через особистий конфлікт між лідерами двох країн.

Він висловив сумніви щодо ефективності прямих переговорів між Києвом та Москвою. На питання про можливість тристороннього саміту Трамп відповів, що формат зустрічі не має значення.

"Вони ненавидять один одного так сильно, що майже не можуть розмовляти", – сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що український президент Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "ще не готові" до особистої зустрічі.

Читайте також: І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа

