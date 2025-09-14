08:31  14 сентября
14 сентября 2025, 11:59

В ООН не исключают отправку миротворцев в Украину

14 сентября 2025, 11:59
иллюстративное фото: из открытых источников
ООН может направить миротворцев в Украину для обеспечения режима прекращения огня и послевоенного мира

Об этом заявила президент Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок, передает RegioNews со ссылкой на Bild.

Она подчеркнула, что миротворческие миссии "необходимы как никогда раньше, и не только учитывая европейский континент".

Бербок отметила, что если будет заключен мирный договор, его необходимо максимально защитить.

"Если большинство государств-членов считают, что для этого нужны голубые каски, то это, надеемся, поможет обеспечить продолжительный мир. Прежде всего необходимо провести мирные переговоры", – отметила она.

Напомним, более 20 стран готовы отправить войска в Украину или оказать поддержку. Об этом во время встречи "коалиции решительных" в начале сентября заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

