В квартире Миндича обнаружили прослушивание – после этого один из топ-чиновников Украины уволился и уехал за границу

На фото Петр Котин

На осень 2024 года квартиру бизнесмена и совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича проверяли на наличие прослушивающих устройств дважды в неделю, но ни разу не зафиксировали факт прослушивания

Об этом говорится в статье "Украинской правды", передает RegioNews.

По данным источников, после публикации информации о возможном прослушивании Офис Президента сначала не поверил в ее достоверность и через разные каналы пытался проверить, не является ли эта история выдумкой, призванной запугать власть на фоне угрозы независимости НАБУ и САП.

Проверку квартиры Миндича провели почти через две недели после появления информации, и в этот раз ее осуществляло другое государственное учреждение, чем раньше.

По данным собеседников "Украинской правды", прослушивающие устройства не обнаружены в потолке, а нашли их в полу. С этим может быть связано одно внезапное освобождение. 21 августа Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" принял заявление исполняющего обязанности председателя правления компании Петра Котина о прекращении его полномочий.

Нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что после отставки Котин уехал из страны. Отмечается, что многие источники УП еще год назад называли сферой влияния Миндича именно "Энергоатом".

Редакция не смогла подтвердить, бывал ли Котин в квартире Миндича. Содержание обнаруженных записей пока не разглашается, что вызывает повышенный интерес в Офисе Президента, пытающегося выяснить детали и период, к которому относятся записи.

По словам собеседников, среди гостей Миндича могли быть не только влиятельные бизнесмены, но и первое лицо государства.

Напомним, бизнесмен и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич вернулся в Украину.

Ранее сообщалось, что Миндич находится в Австрии. По данным "Цензор.НЕТ", он является фигурантом расследования НАБУ по поводу возможного хищения государственных средств.

Как известно, НАБУ и САП зафиксировали Миндича в квартире, где президент Зеленский праздновал день рождения. По информации журналистов издания "Украинская правда", на записях может присутствовать и сам президент, однако официальных подтверждений или опровержений от правоохранительных органов пока нет. Не известно также, имели ли зафиксированные разговоры отношение к коррупционным делам.

