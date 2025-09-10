Полковник ГБР во время войны приобрел квартиру в Киеве за 14 миллионов

иллюстративное фото: из открытых источников

В июне 2024 года начальник 2-го управления Главного оперуправления Государственного бюро расследований (ГБР) Игорь Колинко купил апартаменты площадью 121 м² в столичном жилом комплексе премиумкласса «Бульвар фонтанов»

Как передает RegioNews, об этом идет речь в расследовании hromadske.

По данным журналистов, трехкомнатная квартира в элитном ЖК обошлась Игорю Колинку официально более чем в 14 миллионов гривен (более 350 тысяч долларов США). Сейчас трехкомнатные квартиры с ремонтом в "Бульваре фонтанов" продаются за 500-700 тысяч долларов.

Декларации полковника Колинко как оперативника пока скрыты, в свободном доступе осталась лишь одна – десятилетней давности. Тогда никаких сбережений у самого должностного лица и его семьи не было.

В ГБР ситуацию не комментируют, ссылаясь на прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников ГБР.

Как сообщалось, ГБР расследует почти 3 тысячи производств против предателей и коллаборантов.

Напомним, в начале августа в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13602, предусматривающий масштабную реформу Государственного бюро расследований.