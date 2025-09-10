15:33  10 вересня
Погода в Україні 11 вересня – де очікуються дощі
13:15  10 вересня
На Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті
10:40  10 вересня
На Вінниччині знайшли вбитими двох школярів: поліція затримала підозрюваного
UA | RU
UA | RU
10 вересня 2025, 16:56

У квартирі Міндіча виявили прослуховування – після цього один із топ-чиновників України звільнився і виїхав за кордон

10 вересня 2025, 16:56
Читайте также на русском языке
На фото Петро Котін
Читайте также
на русском языке

Станом на осінь 2024 року квартиру бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча перевіряли на наявність прослуховуючих пристроїв двічі на тиждень, але жодного разу не зафіксували факт прослуховування

Про це йдеться у статті "Української правди", передає RegioNews.

За даними джерел, після публікації інформації про можливе прослуховування Офіс Президента спочатку не повірив у її достовірність і через різні канали намагався перевірити, чи не є ця історія вигадкою, покликаною залякати владу на тлі загрози для незалежності НАБУ і САП.

Перевірку квартири Міндіча провели майже через два тижні після появи інформації, і цього разу її здійснювала інша державна установа, ніж раніше.

За даними співрозмовників "Української правди", прослуховуючі пристрої не було виявлено в стелі, а знайшли їх у підлозі. З цим може бути може бути пов'язане одне раптове звільнення. 21 серпня Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" прийняла заяву виконуючого обов’язки голови правління компанії Петра Котіна щодо припинення його повноважень.

Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що після відставки Котін виїхав із країни. Зазначається, що численні джерела УП ще рік тому називали сферою впливу Міндіча саме "Енергоатом".

Редакція не змогла підтвердити, чи бував Котін у квартирі Міндіча. Зміст виявлених записів поки не розголошується, що викликає підвищений інтерес в Офісі Президента, який намагається з’ясувати деталі і період, до якого належать записи.

За словами співрозмовників, серед гостей Міндіча могли бути не лише впливові бізнесмени, а й перша особа держави.

Нагадаємо, бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч повернувся в Україну.

Раніше повідомлялось, що Міндіч перебуває в Австрії. За даними "Цензор.НЕТ", він є фігурантом розслідування НАБУ щодо можливого розкрадання державних коштів.

Як відомо, НАБУ та САП зафіксували Міндіча у квартирі, де президент Зеленський святкував день народження. За інформацією журналістів видання "Українська правда", на записах може бути присутній і сам президент, однак офіційних підтверджень або спростувань від правоохоронних органів наразі немає. Не відомо також, чи мали зафіксовані розмови стосунок до корупційних справ.

Читайте також: Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Офіс президента журналісти квартира Зеленський Володимир Тимур Міндіч Петро Котін
Полковник ДБР під час війни придбав квартиру в Києві за 14 мільйонів
10 вересня 2025, 13:09
Фігурант розслідування НАБУ та співвласник "Квартал 95" Тимур Міндіч повернувся в Україну
09 вересня 2025, 15:59
Всі новини »
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
Удар на випередження: як Україна може підштовхнути Європу до дій
10 вересня 2025, 18:35
Російські FPV-дрони влучили в енергооб'єкт на Дніпропетровщині
10 вересня 2025, 18:13
Через Чернишова розпочалось протистояння влади і антикорупційних органів, – журналіст
10 вересня 2025, 17:43
Скандальна забудовниця Молчанова, за яку взялося НАБУ, залучила на свою підтримку "чоловіків у військовій формі" – активіст
10 вересня 2025, 17:27
Через посуху аграрії Херсонщини втратили майже мільярд гривень
10 вересня 2025, 17:09
Депутата із Закарпаття підозрюють у незаконній торгівлі сигаретами
10 вересня 2025, 16:52
На Харківщині організують зустріч "Діалог влади та бізнесу"
10 вересня 2025, 16:45
У США можуть стратити вбивцю українки Ірини Заруцької
10 вересня 2025, 16:28
Харківська ОВА та представники ООН визначили пріоритети для майбутніх програм відновлення регіону
10 вересня 2025, 16:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Юрій Касьянов
Всі блоги »