У квартирі Міндіча виявили прослуховування – після цього один із топ-чиновників України звільнився і виїхав за кордон

На фото Петро Котін

Станом на осінь 2024 року квартиру бізнесмена та співвласника студії "Квартал 95" Тімура Міндіча перевіряли на наявність прослуховуючих пристроїв двічі на тиждень, але жодного разу не зафіксували факт прослуховування

Про це йдеться у статті "Української правди", передає RegioNews.

За даними джерел, після публікації інформації про можливе прослуховування Офіс Президента спочатку не повірив у її достовірність і через різні канали намагався перевірити, чи не є ця історія вигадкою, покликаною залякати владу на тлі загрози для незалежності НАБУ і САП.

Перевірку квартири Міндіча провели майже через два тижні після появи інформації, і цього разу її здійснювала інша державна установа, ніж раніше.

За даними співрозмовників "Української правди", прослуховуючі пристрої не було виявлено в стелі, а знайшли їх у підлозі. З цим може бути може бути пов'язане одне раптове звільнення. 21 серпня Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" прийняла заяву виконуючого обов’язки голови правління компанії Петра Котіна щодо припинення його повноважень.

Нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що після відставки Котін виїхав із країни. Зазначається, що численні джерела УП ще рік тому називали сферою впливу Міндіча саме "Енергоатом".

Редакція не змогла підтвердити, чи бував Котін у квартирі Міндіча. Зміст виявлених записів поки не розголошується, що викликає підвищений інтерес в Офісі Президента, який намагається з’ясувати деталі і період, до якого належать записи.

За словами співрозмовників, серед гостей Міндіча могли бути не лише впливові бізнесмени, а й перша особа держави.

Нагадаємо, бізнесмен та співвласник студії "Квартал 95" Тімур Міндіч повернувся в Україну.

Раніше повідомлялось, що Міндіч перебуває в Австрії. За даними "Цензор.НЕТ", він є фігурантом розслідування НАБУ щодо можливого розкрадання державних коштів.

Як відомо, НАБУ та САП зафіксували Міндіча у квартирі, де президент Зеленський святкував день народження. За інформацією журналістів видання "Українська правда", на записах може бути присутній і сам президент, однак офіційних підтверджень або спростувань від правоохоронних органів наразі немає. Не відомо також, чи мали зафіксовані розмови стосунок до корупційних справ.

