Фото: YouTube

Народный депутат Ярослав Железняк показал, как выглядит жилье олигарха и совладельца "Квартал 95" Тимура Миндича. По словам депутата, он сам поначалу не поверил, когда это увидел

Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк, передает RegioNews

Ярослав Железняк отметил, что сначала не поверил, что это фото настоящее. Однако ему подтвердило это "несколько гостей".

"Как люди имея деньги могут вот себе реально установить золотой унитаз?!!! Я думал они все уже уехали из страны вместе с Пшонкой", – говорит Железняк.

Также, по словам Железняка, именно эта квартира принадлежит Миндичу. Если в каденцию президента Зеленского там праздновали день рождения, то, возможно, эта квартира иногда использовалась для закрытых и узких политических вопросов.

По словам депутата, это жилье могло также использоваться для утверждения финального списка "Слуг народа" перед выборами в Верховную Раду.

В июне стало известно, что бизнесмен покинул Украину. Его подозревают в хищениях на тендерах "Харьковоблэнерго" на сумму 664 миллиона гривен.

Напомним, на этой неделе УП сообщало со ссылкой на источник в антикоррупционных органах, что НАБУ готовит Миндичу подозрение. Именно с этим источник связывал активное противодействие антикоррупционным органам со стороны президента, что спровоцировало громкий общественный резонанс и протесты в Киеве.

22 июля вечером президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414, фактически подчиняющий независимые антикоррупционные органы — НАБУ и САП — генеральному прокурору.

Со временем сотрудники НАБУ и САП осуществляли прослушивание квартиры совладельца "Квартал-95". Это произошло в той квартире, где президент Украины пять лет назад праздновал день рождения, говорят в Украинской правде.