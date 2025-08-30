16:04  30 серпня
У Києві чоловік випав із 19-го поверху і приземлився на дах автомобіля
10:37  30 серпня
Смертельна пожежа на Полтавщині: у будинку виявили тіло чоловіка
02:00  30 серпня
Які купюри в Україні підробляють найчастіше: як захищають банкноти
30 серпня 2025, 17:10

Зеленський повідомив про хід розслідування вбивства Парубія

30 серпня 2025, 17:10
Фото: з відкритих джерел
Президент Володимир Зеленський прокоментував хід розслідування вбивства народного депутата та колишнього Голови Верховної Ради Андрія Парубія. Він зазначив, що правоохоронні органи активно працюють над встановленням усіх обставин злочину

Про це він написав у Фейсбук, передає RegioNews.

"Регулярно доповідають правоохоронці – міністр внутрішніх справ, Генеральний прокурор. Розслідуються обставини вбивства Андрія Парубія. Багато сил задіяно – всі, які необхідні. Злочин був, на жаль, ретельно підготовлений. Але робиться все для розкриття цього злочину", – заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що до розслідування залучена Служба безпеки України, а відзначена увага до якості інформації, яка буде надана громадськості.

"Доручив невідкладно представляти нашому суспільству перевірену інформацію", – додав він.

Зеленський висловив свої співчуття родині, близьким та друзям Андрія Парубія, підкресливши важливість цієї трагедії для всього українського народу. "Вічна пам’ять!" – резюмував президент.

Нагадаємо, сьогодні у першій половині дня у Львові було вбито Андрія Парубія. Спершу поліція не називала імені загиблого, та ЗМІ, але згодом президент Володимир Зеленський та голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердили, що загинув Парубій.

Пізніше з'явилося фото ймовірного підозрюваного, а також відео з моментом убивства Парубія. Камери відеонагляду на одній з будівель зафіксували момент злочину.

Як відомо, вбивство Андрія Парубія шокувало політиків, як в Україні, так і на міжнародній арені. Висловлюючи співчуття, вони підкреслили важливість термінового та справедливого розслідування цього злочину.

Очільник ГУР Кирило Буданов також прокоментував вбивство колишнього голови ВР.

