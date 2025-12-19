08:25  19 декабря
Харьковщина под огнем: один человек погиб, семеро пострадали
19 декабря 2025, 10:46

Харьковщина под огнем: один человек погиб, семеро пострадали

19 декабря 2025, 10:46
Фото: Харьковская ОВА
За прошедшие сутки враг атаковал 12 населенных пунктов Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов погиб 22-летний мужчина в селе Благодатовка Кондрашевской общины, пострадали 7 человек:

  • в селе Пески-Радьковские Боровской общины – 35-летний и 44-летний мужчины;
  • в селе Благодатовка – 66-летний, 39-летний и 37-летний мужчины и 65-летняя и 64-летняя женщины;
  • в городе Купянск медицинская помощь была оказана 58-летнему и 66-летнему мужчине, травмированному 13 декабря.

Враг активно применял различные виды вооружения 1 КАБ, 10 БпЛА типа Герань-2, 6 FPV-дронов и 8 БпЛА других типов.

Повреждена и разрушена гражданская инфраструктура:

  • Богодуховский район: 4 частных дома, 2 хозяйственные постройки, автомобиль (с. Родной Край), 3 многоквартирных дома, хозяйственные постройки, энергосети, музыкальная школа (с. Одноробовка);
  • Купянский район: хозяйственная постройка (с. Большой Бурлук);
  • Изюмский район: автомобиль (с. Пески-Радьковские), частный дом и хозяйственная постройка (с. Оскол);
  • Харьковский район: автомобиль (сел. Слатино);
  • Лозовский район: гражданское предприятие (г. Лозовая);
  • Чугуевский район : частный дом (поселок Старый Салтов).

Местные службы продолжают оказывать помощь пострадавшим и ликвидировать последствия обстрелов.

Напомним, в ночь на 19 декабря россияне запустили по Украине около 160 ударных беспилотных летательных аппаратов. Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА на 23 локациях.

