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02 августа 2025, 00:55

В Украине изменятся цены на "борщовый набор": к чему готовиться

02 августа 2025, 00:55
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В Украине ожидаются изменения с ценниками на овощи борщового набора. Эксперт объяснил, чего следует ожидать от стоимости

Об этом сообщает agroreview, передает RegioNews.

В Украине прогнозируется снижение стоимости овощей борщового набора. Это может произойти уже в августе-сентябре, если не будет ничего непредсказуемого. По словам президента Украинской плодоовощной ассоциации Тараса Баштанника, на рынке овощей из года в год наблюдается тенденция: если один из овощей в определенном сезоне был дорогим, в следующем его цена, как правило, снижается.

В частности, картофель должен быть недорог в течение первого полугодия. В прошлом сезоне ценники были высокими, однако в этом году урожай был лучше.

Капуста тоже должна подешеветь. Это объясняется тем, что аграрии засеяли ею значительные площади. В прошлом году этот овощ был дорогим, а фермеры получили очень высокую рентабельность — 500-600%.

Кроме того, эксперт напомнил, что Украина остается нетто-импортером овощей открытого грунта, ведь спрос внутри страны превышает объем производства. Поэтому большинство овощей, которые выращивают украинцы, потребляют в стране, а недостаток покрывают за счет импорта.

"В овощеводстве из года в год работает правило - если один из овощей имеет высокую цену в этом сезоне, то, соответственно, будет минимальная цена следующего. Объяснение очень простое - производители на ажиотаже высокой цены засаживают большие площади и обваливают цены на рынке", - сказал Тарас Баштанник.

Напомним, в Украине растет стоимость чеснока. Сейчас он продается примерно по 60-130 гривен за килограмм.

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