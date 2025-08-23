Фото з відкритих джерел

В Україні за місяць значно змінились ціни на морожену рибу. В середньому вартість зросла на 0,8%

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За липень середня споживча ціна мороженої риби в Україні зросла на 0,8%. Тобто, до 198,43 гривні за кілограм. У червні показник був на рівні 196,77 гривні за кілограм.

Якщо порівнювати це з цінами минулого року, то середня споживча ціна мороженої риби зросла на 14%. Тоді середня вартість мороженої риби була 174,13 гривні за кілограм.

