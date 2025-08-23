18:45  22 серпня
На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі
17:32  22 серпня
На Запоріжжі чоловік заразився рідкісним захворюванням після укусу комара
15:11  22 серпня
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
UA | RU
UA | RU
23 серпня 2025, 03:30

В Україні подорожчала морожена риба: які тепер ціни

23 серпня 2025, 03:30
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні за місяць значно змінились ціни на морожену рибу. В середньому вартість зросла на 0,8%

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

За липень середня споживча ціна мороженої риби в Україні зросла на 0,8%. Тобто, до 198,43 гривні за кілограм. У червні показник був на рівні 196,77 гривні за кілограм.

Якщо порівнювати це з цінами минулого року, то середня споживча ціна мороженої риби зросла на 14%. Тоді середня вартість мороженої риби була 174,13 гривні за кілограм.

Нагадаємо, в Україні зміняться ціни на "борщовий набір". Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник зазначив, що на ринку овочів з року в рік спостерігається тенденція: якщо один з овочів у певному сезоні був дорогим, у наступному його ціна, як правило, знижується.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни подорожчання
В Україні подорожчала диня
15 серпня 2025, 22:30
В Україні дорожчає мед: скільки доведеться платити за літр
14 серпня 2025, 03:50
Подорожчання олії: скільки коштуватиме пляшка в українських супермаркетах
13 серпня 2025, 23:50
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Зірка "Супермодель по-українськи" опинилась в лікарні: що сталось
23 серпня 2025, 03:55
"Виховую дітей сама": акторка Анна Саліванчук розповіла про стосунки з колишнім чоловіком
23 серпня 2025, 02:55
В Україні почали змінюватися ціни на капусту
23 серпня 2025, 02:30
Співачка Оля Полякова розповіла, як ставиться до хлопців старшої доньки
23 серпня 2025, 01:55
В Україні почали дешевшати яблука: що стало причиною
23 серпня 2025, 01:30
Естонія готова взяти участь у миротворчій місії в Україні
23 серпня 2025, 00:55
МЗС України звернулась до Білорусі з закликом не робити провокації
23 серпня 2025, 00:30
В Одесі судили священника, який виправдовував агресію РФ проти України
22 серпня 2025, 23:55
На Харківщині військовий отримав вирок за крадіжку в начальника
22 серпня 2025, 23:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »