В Украине подорожала дыня

Иллюстративное фото

Только за неделю в Украине значительно выросли цены на дыню. Основными причинами называют сезонное сокращение предложения данной продукции, а также достаточно активный спрос со стороны потребителей

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Если сравнивать с прошлой неделей, дыня в Украине подорожала в среднем на 40%. По словам фермеров, собирать более поздние сорта планируют начать лишь ближе к концу текущего месяца, поэтому предложение сокращается. Кроме того, у многих производителей возникли проблемы с качеством бахчевых из-за неблагоприятных погодных условий.

На 15 августа оптовыми партиями дыни с поля фермеры отгружают по 26-40 гривен за килограмм. В то же время в украинских хозяйствах дыню предлагают в 2,9 раза дороже, чем в прошлом году.

Напомним, в Украине подешевела голубика. Сейчас украинские производители предлагают ягоду к продаже по 165-240 гривен за килограмм (3,95 – 5,75 доллара за килограмм). Это на 15% меньше в среднем, чем было на прошлой неделе.