У Украины не хватает медосбора, чтобы закрыть экспортные контракты. Пчеловоды собрали около 20% меда, на который рассчитывали

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Аспирант кафедры пчеловодства НУБиП Украины, пчеловод Назарий Билько рассказал, что цены растут и это немного компенсирует потери. Липовый мед сейчас продают примерно по 500-600 гривен за литр. Иногда цена доходит до 800 литров. Акациевый, лавандовый, кориандровый будут еще дороже.

Эксперт пояснил, что в этом году почти нет акациевого меда. Причиной стало то, что дерево цвели в холода. На продажу сейчас поступают только запасы в прошлом году.

"В этом году почти весь подсолнечный мед идет на экспорт. Это уменьшает предложение на розничном рынке, поэтому цены растут", – считает эксперт.

