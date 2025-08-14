07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
В Харькове откроют уникальную фотовыставку о появлении науки
В Украине дорожает мед: сколько придется платить за литр
В Украине дорожает мед: сколько придется платить за литр

Иллюстративное фото
У Украины не хватает медосбора, чтобы закрыть экспортные контракты. Пчеловоды собрали около 20% меда, на который рассчитывали

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Аспирант кафедры пчеловодства НУБиП Украины, пчеловод Назарий Билько рассказал, что цены растут и это немного компенсирует потери. Липовый мед сейчас продают примерно по 500-600 гривен за литр. Иногда цена доходит до 800 литров. Акациевый, лавандовый, кориандровый будут еще дороже.

Эксперт пояснил, что в этом году почти нет акациевого меда. Причиной стало то, что дерево цвели в холода. На продажу сейчас поступают только запасы в прошлом году.

"В этом году почти весь подсолнечный мед идет на экспорт. Это уменьшает предложение на розничном рынке, поэтому цены растут", – считает эксперт.

Напомним, в Украине подешевел арбуз. По состоянию на конец июля цены в среднем упали до 5-14 гривен за килограмм. Это на 36% ниже, чем было на прошлой неделе. Если сравнивать с прошлым годом, цена упала на 28%.

