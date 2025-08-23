Фото из открытых источников

Премьер-министр Эстонии высказался о возможной в будущем миротворческой миссии в Украине. По его словам, его страна готова внести свой вклад

Об этом сообщает Европейская правда, передает RegioNews.

Премьер-министр Кристен Михал отметил, что Эстония готова внести свой вклад в будущие силы сдерживания в Украине численностью в рот. При этом он не уточнил, сколько именно военных имеет в виду.

"Предпосылкой справедливого и устойчивого мира являются сильные гарантии безопасности для Украины, чтобы Россия даже не думала о повторении агрессии. Теперь мы ждем, что и другие страны внесут свой вклад", - говорит Кристен Михал.

Напомним, ранее в СМИ говорили об идее по гарантиям безопасности, которую предлагает Италия. Это версия "НАТО-лайт". Это обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, быстро согласовать ответ в случае нападения. Идея включает предоставление Украине "скорую и устойчивую оборонную поддержку", экономическую помощь, а также санкции против РФ.