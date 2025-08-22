04:10  22 августа
22 августа 2025, 08:06

США закрыли доступ к данным о переговорах Украины и России

22 августа 2025, 08:06
Фото: из открытых источников
Директор национальной разведки США Тулси Габбард издала директиву, которая запрещает передавать информацию о ходе мирных переговоров между Украиной и Россией даже странам альянса "Пяти глаз" – США, Великобритании, Канаде, Австралии и Новой Зеландии

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на сотрудников американских спецслужб, передает RegioNews.

Отмечается, что вся информация и аналитика переговоров классифицируются как "NOFORN" (не для иностранцев), что запрещает ее распространение другим государствам и иностранным гражданам. Исключение составляют только публично обнародованные данные.

Распространение материалов ограничено пределами ведомств, которые их создали или предоставили. В то же время, обмен дипломатической информацией другими каналами, а также военной разведкой, не касающейся переговоров, не запрещен.

Бывший сотрудник ЦРУ Стивен Кэш подчеркивает, что партнерство "Пяти глаз" позволяет дополнять разведданные и лучше понимать планы и намерения противников, поэтому ограничение информации усложняет этот процесс.

Напомним, президент США Дональд Трамп ожидает, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель". А после этого, возможно, придется сменить тактику, подчеркнул глава Белого дома.

Ранее сообщалось, что 18 августа Трамп принял президента Украины Владимира Зеленского и лидеров европейских стран в Вашингтоне. Встреча прошла в конструктивном ключе, без обострений и конфликтов.

Читайте также: И костюм, и встреча совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев в Трамп

