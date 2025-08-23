Фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Естонії висловився щодо можливої в майбутньому миротворчої місії в Україні. За його словами, його країна готова зробити свій внесок

Про це повідомляє Європейська правда, передає RegioNews.

Прем'єр-міністр Крістен Міхал зазначив, що Естонія готова зробити свій внесок у майбутні сили стримування в Україні чисельністю до роти. При цьому він не уточнив, скільки саме війсьоквих має на увазі.

"Передумовою справедливого і сталого миру є сильні гарантії безпеки для України, щоб Росія навіть не думала про повторення агресії. Тепер ми чекаємо, що й інші країни зроблять свій внесок", - каже Крістен Міхал.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ говорили про ідею щодо гарантій безпеки, яку пропонує Італія. Зазначається, що це версія "НАТО-лайт". Це зобов'яже країни, що підписали двосторонні угоди з Україною, швидко узгодити відповідь у разі нападу. Ідея включає надання Україні "швидку та стійку оборонну підтримку", економічну допомогу, а також санкції проти РФ.