Фото: Пентагон/wikipedia

Соединенные Штаты намерены ограничиться минимальной ролью в мерах, связанных с гарантиями безопасности для Украины

Об этом пишет Politico со ссылкой на заместителя министра обороны США Элбриджа Колби, передает RegioNews .

По данным издания, чиновник Минобороны США во время встречи с европейскими союзниками заявил, что бремя обеспечения длительного мира в Украине ляжет прежде всего на Европу.

"Становится понятно, что именно Европе придется реализовывать это. США не берут на себя никаких обязательств", – цитирует Politico дипломата из одной из стран НАТО.

В то же время другой собеседник издания подчеркнул, что такая позиция Вашингтона может разрушить прогресс, достигнутый в последние месяцы в вопросе предоставления Украине реальных гарантий безопасности.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что госсекретарь США возглавил рабочую комиссию по гарантиям безопасности для Украины. В комиссии будут высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран.