18:09  21 августа
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
10:03  21 августа
В Житомирской области повреждена контактная сеть: поезда курсируют с задержками
07:37  21 августа
Жестокое избиение на Винниччине: женщина в больнице, муж – в СИЗО
21 августа 2025, 18:17

"Мы реалистичны": Андрей Ермак рассказал, будет ли Украина уступать территории

21 августа 2025, 18:17
Фото: ОП
РФ требует, чтобы Украина вывела войска из Донецкой и Луганской областей. При этом Киев такую идею отверг. Теперь глава ОП объяснил, какая позиция в Украине

Об этом глава Офиса президента сказал в интервью изданию Corriere della Sera, передает RegioNews.

По словам Андрея Ермака, Украина не рассматривает варианта проведения референдума о признании российской оккупации. При этом он отметил, что Киев реалистично смотрит на то, что РФ захватила часть территории.

"Мы не намерены уступать ни одну часть нашей земли. Но сегодня мы реалистичны и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия. В то же время мы хотим прекратить войну и гарантировать, что она не повторится", - говорит Андрей Ермак.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.

В издании Politico, анализируя эту встречу, отметили, что это было единением Запада. Также отмечали, что это был "очень плохой день для Путина".

21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
