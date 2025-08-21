Фото: ОП

РФ требует, чтобы Украина вывела войска из Донецкой и Луганской областей. При этом Киев такую идею отверг. Теперь глава ОП объяснил, какая позиция в Украине

Об этом глава Офиса президента сказал в интервью изданию Corriere della Sera, передает RegioNews.

По словам Андрея Ермака, Украина не рассматривает варианта проведения референдума о признании российской оккупации. При этом он отметил, что Киев реалистично смотрит на то, что РФ захватила часть территории.

"Мы не намерены уступать ни одну часть нашей земли. Но сегодня мы реалистичны и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия. В то же время мы хотим прекратить войну и гарантировать, что она не повторится", - говорит Андрей Ермак.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.

В издании Politico, анализируя эту встречу, отметили, что это было единением Запада. Также отмечали, что это был "очень плохой день для Путина".