Рада рассмотрит законопроект, который позволит мужчинам до 22 лет уезжать за границу

иллюстративное фото: из открытых источников

В парламент внесли законопроект, имеющий положение о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу

Об этом сообщил народный депутат и соавтор законопроекта №13685 Федор Вениславский в комментарии Суспильному, передает RegioNews.

По его словам, документ внесен, а сам законопроект является развитием инициативы президента Владимира Зеленского по разрешению мужчинам до 22 лет выезжать за границу.

В то же время нардеп Александр Федиенко отметил, что разрешить мужчинам до 22 лет выезд за границу может и правительство из-за утверждения постановления о правилах выезда из Украины во время военного положения, однако правительство якобы не желает принять такое постановление, поэтому народные депутаты внесли законопроект об изменениях в Верховную Раду.

Как сообщалось, 22 августа Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Согласно документу, нарушители рискуют получить штраф до 170 тыс. грн или заключение на срок до трех лет.