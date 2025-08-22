18:45  22 августа
На Запорожье в результате ударов россиян вспыхнули пожары
17:32  22 августа
В Запорожье мужчина заразился редким заболеванием после укуса комара
15:11  22 августа
Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях
22 августа 2025, 19:14

Рада рассмотрит законопроект, который позволит мужчинам до 22 лет уезжать за границу

22 августа 2025, 19:14
иллюстративное фото: из открытых источников
В парламент внесли законопроект, имеющий положение о разрешении мужчинам от 18 до 22 лет выезжать за границу

Об этом сообщил народный депутат и соавтор законопроекта №13685 Федор Вениславский в комментарии Суспильному, передает RegioNews.

По его словам, документ внесен, а сам законопроект является развитием инициативы президента Владимира Зеленского по разрешению мужчинам до 22 лет выезжать за границу.

В то же время нардеп Александр Федиенко отметил, что разрешить мужчинам до 22 лет выезд за границу может и правительство из-за утверждения постановления о правилах выезда из Украины во время военного положения, однако правительство якобы не желает принять такое постановление, поэтому народные депутаты внесли законопроект об изменениях в Верховную Раду.

Как сообщалось, 22 августа Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Согласно документу, нарушители рискуют получить штраф до 170 тыс. грн или заключение на срок до трех лет.

политика ВР закон общество выезд за границу
