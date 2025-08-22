18:45  22 августа
22 августа 2025, 18:56

США и Украина обсудили гарантии безопасности, проект будет готов на следующей неделе

22 августа 2025, 18:56
фото: Reuters
Рубио и Ермак обсудили гарантии безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.

Встреча по гарантиям безопасности для Украины состоялась вечером 22 августа. Со стороны США присутствовали Рубио и генералы американских вооруженных сил. Также во встрече приняли участие представители Великобритании, Франции, Германии, Италии и Финляндии.

Известно, что подробности гарантий безопасности сейчас нарабатывают две подгруппы: политико-юридическая и сугубо военная.

Политическую группу Украины возглавляет Ермак. Военные вопросы обсуждают секретарь СНБО Рустем Умеров, главка ВСУ Александр Сырский и другие представители украинских Сил обороны.

Среди военных гарантий – поставки вооружения, финансовая поддержка сил обороны, обмен разведывательными данными, обеспечение учений и проведение совместных тренировочных миссий.

Как сообщалось, Трамп дал две недели на разрешение ситуации в Украине. По его мнению, именно столько нужно, чтобы оценить возможность достижения мира в Украине.

