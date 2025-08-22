США и Украина обсудили гарантии безопасности, проект будет готов на следующей неделе
Рубио и Ермак обсудили гарантии безопасности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне.
Встреча по гарантиям безопасности для Украины состоялась вечером 22 августа. Со стороны США присутствовали Рубио и генералы американских вооруженных сил. Также во встрече приняли участие представители Великобритании, Франции, Германии, Италии и Финляндии.
Известно, что подробности гарантий безопасности сейчас нарабатывают две подгруппы: политико-юридическая и сугубо военная.
Политическую группу Украины возглавляет Ермак. Военные вопросы обсуждают секретарь СНБО Рустем Умеров, главка ВСУ Александр Сырский и другие представители украинских Сил обороны.
Среди военных гарантий – поставки вооружения, финансовая поддержка сил обороны, обмен разведывательными данными, обеспечение учений и проведение совместных тренировочных миссий.
Как сообщалось, Трамп дал две недели на разрешение ситуации в Украине. По его мнению, именно столько нужно, чтобы оценить возможность достижения мира в Украине.