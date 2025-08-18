Зеленский рассказал, когда в Украине пройдут выборы

фото: Офис Президента Украины

Выборы в Украине можно провести только при наступлении полного мира и гарантий безопасности

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, сообщает RegioNews со ссылкой на Украинскую правду.

"Да, конечно, мы должны провести выборы, но все это должно быть в безопасности при безопасных условиях. Мы должны работать в Верховной Раде. Ведь во время военного положения мы не можем (провести) выборы", – заявил он.

По словам Зеленского, Украине для проведения выборов нужны гарантии безопасности, "полный мир на небе, на земле, на море для того, чтобы люди могли осуществить свое волеизъявление".

Напомним, в Вашингтоне стартовала встреча Трампа и Зеленского. Перед этим Зеленский встретился с Келлогом.