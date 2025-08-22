Рада розгляне законопроєкт, який дозволить чоловікам до 22 років виїжджати за кордон

ілюстративне фото: з відкритих джерел

До парламенту внесли законопроєкт, який має положення про дозвіл чоловікам від 18 до 22 років виїжджати за кордон

Про це повідомив народний депутат та співавтор законопроєкту №13685 Федір Веніславський у коментарі Суспільному, передає RegioNews.

За його словами, документ внесено, а сам законопроєкт є розвитком ініціативи президента Володимира Зеленського щодо дозволу чоловікам до 22 років виїжджати за кордон.

Водночас нардеп Олександр Федієнко зазначив, що дозволити чоловікам до 22 років виїзд за кордон може й уряд через затвердження постанови щодо правил виїзду з України під час воєнного стану, однак уряд нібито не бажає прийняти таку постанову, тому народні депутати внесли законопроєкт про зміни до Верховної Ради.

Як повідомлялось, 22 серпня Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Згідно документа, порушники ризикують отримати штраф до 170 тис. грн або ув’язнення на термін до трьох років.