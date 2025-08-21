10:03  21 серпня
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 11:25

Безугла залишиться в Раді – "Слуга народу" не підтримала її відсторонення

21 серпня 2025, 11:25
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада не підтримала відсторонення народної депутатки Мар'яни Безуглої від пленарних засідань до кінця сесії. За відповідне рішення проголосували лише 141 депутат, тоді як для ухвалення необхідно було щонайменше 226

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, що це рішення було ініційоване через відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту з боку Мар'яни Безуглої.

Водночас провал голосування став можливим через недостатню підтримку серед фракції "Слуга народу" – лише 74 депутати зі 230.

"Тож наступні всі зашквари Мар'яни сприймайте як = Слуги, Офісу, Президента", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, 20 серпня Комітет Верховної Ради з регламенту, депутатської етики та організації роботи проголосував за недопуск Мар'яни Безуглої до засідання парламенту. При цьому сама вона на засідання не з'явилась.У свою чергу нардепка заявила, що подає до суду через "незаконність рішення Регламентного комітету".

21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
