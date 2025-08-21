Безугла залишиться в Раді – "Слуга народу" не підтримала її відсторонення

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада не підтримала відсторонення народної депутатки Мар'яни Безуглої від пленарних засідань до кінця сесії. За відповідне рішення проголосували лише 141 депутат, тоді як для ухвалення необхідно було щонайменше 226

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає RegioNews.

За його словами, що це рішення було ініційоване через відверту антисоціальну поведінку та системне порушення регламенту з боку Мар'яни Безуглої.

Водночас провал голосування став можливим через недостатню підтримку серед фракції "Слуга народу" – лише 74 депутати зі 230.

"Тож наступні всі зашквари Мар'яни сприймайте як = Слуги, Офісу, Президента", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, 20 серпня Комітет Верховної Ради з регламенту, депутатської етики та організації роботи проголосував за недопуск Мар'яни Безуглої до засідання парламенту. При цьому сама вона на засідання не з'явилась.У свою чергу нардепка заявила, що подає до суду через "незаконність рішення Регламентного комітету".