фото: Марьяна Безугла / Facebook

Комитет Верховной Рады по регламенту, депутатской этике и организации работы проголосовал за недопуск Марьяны Безуглой до заседания парламента

Как передает RegioNews, об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"С третьего раза Регламентный Комитет все же проголосовал мое постановление об изъятии Марьяны Безуглой с заседания Верховной Рады…. за системное нарушение регламента и антисоциальное поведение", – сообщил он.

Железняк добавил, что сама Безуглая на заседание комитета не явилась.

Напомним, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополь объявил о сборе средств на психиатра Марианны Безуглой. Перед этим Марьяна Безуглая обвинила музыканта в "феечной службе" в ВСУ.