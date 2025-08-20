12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 20:45

Марьяна Безуглая подает в суд из-за "незаконности решения Регламентного комитета"

20 августа 2025, 20:45
Народная депутат отметила, что в парламенте двойные стандарты. Она заявила, что некоторые депутаты вообще не посещают заседание

Об этом написала народная депутат на своей странице Facebook, передает RegioNews.

Марьяна Безуглая отметила, что депутат Ярослав Железняк написал, что я якобы препятствовала деятельности народных депутатов, снимая заседание Парламента в день, когда были официально разрешены прямые трансляции. Также она заявила, что Алексей Гончаренко тоже делает трансляции, но к нему якобы вопросов нет.

Депутат отметила, что любые действия нардепа в зале являются частью демократического процесса, кроме тех, которые являются нарушением законов, касающихся всех граждан.

"Подаю в суд о незаконности решения Регламентного комитета", – заявила Безуглая.

Напомним, 20 августа Комитет Верховной Рады по регламенту, депутатской этике и организации работы проголосовал за недопуск Марьяны Безуглой к заседанию парламента. При этом сама она на заседание не явилась.

