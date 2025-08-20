Иллюстративное фото

Уже в ближайшие дни ожидается начало разработки гарантий безопасности для Украины. По данным СМИ, уже создана совместная рабочая комиссия

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

В рабочей комиссии будут высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран. По данным издания Axios, возглавит группу госсекретарь США Марк Рубио. Кроме того, в обсуждениях принимают участие советники по национальной безопасности стран-участниц.

"В ближайшие дни все будут работать от рассвета до заката над гарантиями безопасности. Возможно, к концу недели появится какая-то очевидная архитектура", - рассказал анонимно украинский чиновник.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.

При этом Дональд Трамп говорил, что США примут участие в гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что Киев вряд ли примут НАТО, но будут гарантии безопасности.