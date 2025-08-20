18:50  19 августа
Завтра в Украине ожидается до +30
17:59  19 августа
В Одессе будут судить владельца собак, напавших на супругов
15:59  19 августа
СБУ уничтожила склады боеприпасов россиян в Луганской области
20 августа 2025, 01:40

Госсекретарь США возглавил рабочую комиссию по гарантиям безопасности для Украины - СМИ

20 августа 2025, 01:40
Иллюстративное фото
Уже в ближайшие дни ожидается начало разработки гарантий безопасности для Украины. По данным СМИ, уже создана совместная рабочая комиссия

Об этом сообщает Радио Свобода, передает RegioNews.

В рабочей комиссии будут высокопоставленные чиновники из США, Украины и нескольких европейских стран. По данным издания Axios, возглавит группу госсекретарь США Марк Рубио. Кроме того, в обсуждениях принимают участие советники по национальной безопасности стран-участниц.

"В ближайшие дни все будут работать от рассвета до заката над гарантиями безопасности. Возможно, к концу недели появится какая-то очевидная архитектура", - рассказал анонимно украинский чиновник.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.

При этом Дональд Трамп говорил, что США примут участие в гарантиях безопасности для Украины. Он отметил, что Киев вряд ли примут НАТО, но будут гарантии безопасности.

переговоры Украина США РФ
19 августа 2025
07 августа 2025
