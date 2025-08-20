Ілюстративне фото

Уже найближчими днями очікується початок розроблення гарантій безпеки для України. За даними ЗМІ, вже створена спільна робоча комісія

Про це повідомляє Радіо Свобода, передає RegioNews.

У робочій комісії будуть високопосадовці із США, України та кількох європейських країн. За даними видання Axios, очолить групу держсекретар США Марко Рубіо. Крім того, в обговореннях беруть участь радники з національної безпеки країн-учасниць.

"Найближчими днями всі працюватимуть від світанку до заходу сонця над гарантіями безпеки. Можливо, до кінця тижня з’явиться якась очевидна архітектура", - розповів анонімно український чиновник.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.

При цьому Дональд Трамп казав, що США братимуть участь в гарантіях безпеки для України. Він зазначив, що Київ навряд чи приймуть до НАТО, але будуть гарантії безпеки.