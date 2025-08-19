США не будут отправлять свои войска в Украину
Президент США Дональд Трамп сказал, что он как президент не поддерживает отправку американских войск в Украину
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Европейскую правду.
В ответ на вопросы журналистов о перспективах гарантий безопасности Трамп сказал, что европейские страны будут играть важную роль.
"Они хотят иметь войска на местах", – сказал он, имея в виду Францию, Германию и Великобританию. По мнению Трампа, "это не будет проблемой".
На вопрос, может ли он дать гарантии, что американских войск в Украине не будет, Трамп ответил: "У вас есть моя гарантия, и я президент".
Напомним, ранее Зеленский заявил, что готов ко встрече с Трампом и Путиным. Президент Украины сообщил, что обсуждение трехсторонней встречи – это "хороший сигнал".
