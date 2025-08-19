Фото: YouTube

Президент Украины назвал встречу с президентом США 18 августа лучшей из предыдущих. При этом известно, что США будут участниками гарантий безопасности Украины

Об этом Владимир Зеленский сказал на брифинге в Вашингтоне, передает RegioNews.

Президент Украины рассказал, что неприемлемых решений на встрече с Дональдом Трампом и европейскими лидерами не было. Что касается вопроса территорий, то это будет обсуждаться на встрече с Путиным.

Детали гарантий безопасности будут проработаны в течение 10 дней. Международные партнеры готовы предложить Украине разные варианты. Кроме того, Киев предложил Вашингтону соглашение об оружии в 90 миллиардов долларов.

Напомним, после встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами Владимир Зеленский подтвердил, что РФ предложила встречу с Путиным. По словам президента Украины, Киев готов к переговорам по любым форматам.