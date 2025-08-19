20:24  18 августа
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
19:43  18 августа
В Одесской области в ДТП погибли три человека
16:39  18 августа
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
19 августа 2025, 03:30

Гарантии безопасности и соглашение об оружии: что сказал Зеленский после встречи с Трампом

19 августа 2025, 03:30
Фото: YouTube
Президент Украины назвал встречу с президентом США 18 августа лучшей из предыдущих. При этом известно, что США будут участниками гарантий безопасности Украины

Об этом Владимир Зеленский сказал на брифинге в Вашингтоне, передает RegioNews.

Президент Украины рассказал, что неприемлемых решений на встрече с Дональдом Трампом и европейскими лидерами не было. Что касается вопроса территорий, то это будет обсуждаться на встрече с Путиным.

Детали гарантий безопасности будут проработаны в течение 10 дней. Международные партнеры готовы предложить Украине разные варианты. Кроме того, Киев предложил Вашингтону соглашение об оружии в 90 миллиардов долларов.

Напомним, после встречи с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами Владимир Зеленский подтвердил, что РФ предложила встречу с Путиным. По словам президента Украины, Киев готов к переговорам по любым форматам.

19 августа 2025
19 августа 2025, 07:45
07 августа 2025
