Фото: ОП

В СМИ появилась информация о предложении от Украины в США. Отмечается, что это озвучил Владимир Зеленский во время встречи с Трампом

Об этом сообщает Financial Times, передает RegioNews.

В издании отметили, что Украина предлагает США соглашение в 100 миллиардов долларов для закупки американского оружия. Речь идет не менее 10 систем противовоздушной обороны Patriot и другие ракеты и оборудование.

Также Украина и США уже готовят соглашение на 50 миллиардов долларов для производства дронов в Украине.

При этом, что касается мирных переговоров, в издании подчеркивают, что президент Зеленский озвучил позицию: уступок территории РФ не будет, только прекращение огня как первый шаг.

Также отмечается, что Украина отвергла предложение диктатора Путина о выводе войск из Донецкой и Луганской области в обмен на "заморозку фронта".

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.