Фото: YouTube

Президент України назвав зустріч із президентом США 18 серпня найкращою з попередніх. При цьому відомо, що США будуть учасниками гарантій безпеки для України

Про це Володимир Зеленський сказав під час брифінгу у Вашингтоні, передає RegioNews.

Президент України розповів, що неприйнятних рішень на зустрічі з Дональдом Трампом та європейськими лідерами не було. Що стосується питання територій, що це буде обговорюватися на зустрічі з Путіним.

Деталі гарантій безпеки будуть опрацьовані протягом 10 днів. Міжнародні партнери готові запропонувати Україні різні варіанти. Крім того, Київ запропонував Вашингтону угоду про зброю на 90 мільярдів доларів.

Нагадаємо, після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами Володимир Зеленський підтвердив, що РФ запропонувала зустріч із Путіним. За словами президента України, Київ готовий до переговорів у будь-яких форматів.