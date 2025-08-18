20:24  18 августа
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
19:43  18 августа
В Одесской области в ДТП погибли три человека
16:39  18 августа
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
18 августа 2025, 22:55

РФ предложила Украине обмен гражданскими: что известно

18 августа 2025, 22:55
Фото: YouTube
В ближайшее время должна пройти встреча украинского и российского омбудсменов. Россияне хотят провести обмен гражданскими

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

В РФ заявили, что предложили Киеву обмен гражданскими в формате "31 на 31". Встреча украинского и российского омбудсменов должна пройти на этой неделе. Российская представительница Москалькова заявила, что списки на обмен обе стороны уже сформировали.

Вероятно, РФ пригласит 31 жителя Курской области, которые, по словам россиян, находятся на территории Украины.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.

