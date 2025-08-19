Фото: ОП

Президент прокомментировал переговоры с президентом США и лидерами ЕС в Вашингтоне. По его словам, уже есть определенные шаги по встрече с российским диктатором

Об этом Владимир Зеленский сказал на брифинге в Вашингтоне, передает RegioNews.

По словам президента Украины, сначала РФ предложила двустороннюю встречу. Потом уже это изменилось по предложению трехсторонней встречи. Он подчеркнул, что Киев готов к любым форматам.

"Я считаю, мы должны встретиться без каких-либо условий. Поскольку если мы начнем требовать перед тем завершить огонь, Россия начнет выдвигать сотню других условий", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что вопрос территорий – это то, что останется между ним и Путиным.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.