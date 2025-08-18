20:24  18 августа
18 августа 2025, 23:55

Трамп прерывал переговоры с лидерами ЕС, чтобы позвонить Путину

18 августа 2025, 23:55
Фото из открытых источников
Дональд Трамп в Белом доме проводил переговоры с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Однако в какой-то момент разговор стал на паузу, чтобы он позвонил диктатору Путину

Об этом сообщает Sky News, передает RegioNews.

По словам журналистов, президент США прервал встречу с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским для того, чтобы позвонить по телефону Путину. Детали его беседы с российским диктатором неизвестны.

В настоящее время встреча европейских лидеров с Трампом в Белом Доме завершилась. Однако лидеры не разъехались: СМИ сообщают, что переговоры продолжатся, но уже в другом формате.

Напомним, что 18 августа Владимир Зеленский и европейские лидеры в Вашингтоне встретились с Дональдом Трампом. Президент Украины заявил, что Киев готов к трехстороннему формату мирных переговоров, где к США и Зеленскому присоединился бы российский диктатор Путин.

