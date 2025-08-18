фото: Офис Президента Украины

Президент США после встречи с Зеленским снова поговорит с Путиным

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на трансляцию из Белого дома.

"У нас будет телефонный разговор сразу после этих встреч. Путин ждет моего звонка", – заявил Трамп.

Напомним, в Вашингтоне стартовала встреча Трампа и Зеленского. Трап похвалил его за костюм, а Зеленский уже прокомментировал возможные выборы в Украине. По его словам, их возможно провести только при наступлении полного мира и гарантий безопасности.