20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 23:55

Трамп переривав переговори з лідерами ЄС, щоб подзвонити Путіну

18 серпня 2025, 23:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Дональд Трамп у Білому Домі проводив переговори з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Проте в якийсь момент розмова стала на паузу, щоб він подзвонив диктатору Путіну

Про це повідомляє Sky News, передає RegioNews.

За словами журналістів, президент США перервав зустріч з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським для того, щоб зателефонувати Путіну. Деталі його розмови з російським диктатором невідомі.

На цей час зустріч європейських лідерів із Трампом у Білому Домі завершилась. Проте лідери не роз'їхались: ЗМІ повідомляють, що переговори продовжаться, але вже в іншому форматі.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
перемовини Україна США
РФ запропонувала Україні обмін цивільними: що відомо
18 серпня 2025, 22:55
На зусстрічі Зеленського та Трампа була картка України: для чого
18 серпня 2025, 22:05
Трамп після зустрічі із Зеленським знову зателефонує Путіну
18 серпня 2025, 21:21
Всі новини »
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
В Україні знову дешевшає популярний овоч: які ціни
18 серпня 2025, 23:15
РФ запропонувала Україні обмін цивільними: що відомо
18 серпня 2025, 22:55
Міноборони відсудило пів гектара землі у Львові
18 серпня 2025, 22:30
На зусстрічі Зеленського та Трампа була картка України: для чого
18 серпня 2025, 22:05
Смертельна ДТП на Київщині: серед загиблих дитина
18 серпня 2025, 21:55
Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним
18 серпня 2025, 21:34
Трамп після зустрічі із Зеленським знову зателефонує Путіну
18 серпня 2025, 21:21
Зеленський розповів, коли в Україні пройдуть вибори
18 серпня 2025, 21:12
Або угода, або припинення допомоги: Трамп зробив перші заяви на зустрічі з Зеленським
18 серпня 2025, 20:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »