Фото з відкритих джерел

Дональд Трамп у Білому Домі проводив переговори з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Проте в якийсь момент розмова стала на паузу, щоб він подзвонив диктатору Путіну

Про це повідомляє Sky News, передає RegioNews.

За словами журналістів, президент США перервав зустріч з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським для того, щоб зателефонувати Путіну. Деталі його розмови з російським диктатором невідомі.

На цей час зустріч європейських лідерів із Трампом у Білому Домі завершилась. Проте лідери не роз'їхались: ЗМІ повідомляють, що переговори продовжаться, але вже в іншому форматі.

Нагадаємо, що 18 серпня Володимир Зеленський та європейські лідери у Вашингтоні зустрілись із Дональдом Трампом. Президент України заявив, що Київ готовий до тристороннього формату мирних переговорів, де до США та Зеленського приєднався б російський диктатор Путін.