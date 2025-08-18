20:24  18 августа
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
19:43  18 августа
В Одесской области в ДТП погибли три человека
16:39  18 августа
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
18 августа 2025, 22:05

На встрече Зеленского и Трампа была карта Украины: зачем

18 августа 2025, 22:05
Фото из открытых источников
На встрече Зеленского и Трампа разместили большую карту Украины. Владимир Зеленский рассказал для чего это

Об этом сообщает BBC, передает RegioNews.

Во время общения в Овальном кабинете установили большую карту Украины. На карте обозначены оккупированные Россией территории.

"Это стало холодным напоминанием для украинцев о текущем состоянии этой войны - и могло стать для Трампа наглядным средством для усиления давления на Зеленского с целью обмена территории на мир, теперь, когда СМИ разошлись", — говорят корреспонденты.

Затем Владимир Зеленский отметил, что показал Дональду Трампу на карте много деталей. Он также добавил, что у него был хороший разговор с президентом США.

Представляем, что во время встречи с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявлял , что США не поддерживают вступление Украины в НАТО. При этом он отметил, что США предоставят Украине гарантии безопасности.

