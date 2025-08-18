Фото из открытых источников

На встрече Зеленского и Трампа разместили большую карту Украины. Владимир Зеленский рассказал для чего это

Об этом сообщает BBC, передает RegioNews.

Во время общения в Овальном кабинете установили большую карту Украины. На карте обозначены оккупированные Россией территории.

"Это стало холодным напоминанием для украинцев о текущем состоянии этой войны - и могло стать для Трампа наглядным средством для усиления давления на Зеленского с целью обмена территории на мир, теперь, когда СМИ разошлись", — говорят корреспонденты.

Затем Владимир Зеленский отметил, что показал Дональду Трампу на карте много деталей. Он также добавил, что у него был хороший разговор с президентом США.

Представляем, что во время встречи с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявлял , что США не поддерживают вступление Украины в НАТО. При этом он отметил, что США предоставят Украине гарантии безопасности.