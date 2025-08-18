На встрече Зеленского и Трампа была карта Украины: зачем
На встрече Зеленского и Трампа разместили большую карту Украины. Владимир Зеленский рассказал для чего это
Об этом сообщает BBC, передает RegioNews.
Во время общения в Овальном кабинете установили большую карту Украины. На карте обозначены оккупированные Россией территории.
"Это стало холодным напоминанием для украинцев о текущем состоянии этой войны - и могло стать для Трампа наглядным средством для усиления давления на Зеленского с целью обмена территории на мир, теперь, когда СМИ разошлись", — говорят корреспонденты.
Затем Владимир Зеленский отметил, что показал Дональду Трампу на карте много деталей. Он также добавил, что у него был хороший разговор с президентом США.
Представляем, что во время встречи с Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп заявлял , что США не поддерживают вступление Украины в НАТО. При этом он отметил, что США предоставят Украине гарантии безопасности.